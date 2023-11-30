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Врач назвала самый эффективный способ улучшить зрение

Врач Денисюк: лазерная хирургия является единственным способом улучшить зрение

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Shutterstock

Лазерная хирургия является единственным способом радикально улучшить или полностью восстановить зрение. Об этом в интервью РИАМО заявила врач-офтальмолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк. По ее словам, суть методики заключается в воздействии на роговицу глаза, чтобы изменить ее форму и преломляющую способность.

«Преимущества лазерной хирургии очевидны: это возможность радикально улучшить зрение, минимальное время реабилитации, практическое отсутствие побочных эффектов», — заявил Денисюк.

Она добавила, что лазерная хирургия активно развивается. По ее словам, современные методы позволяют не только избавлять от миопии, дальнозоркости и астигматизма, но и корректировать толщину роговицы.

До этого сообщалось, что ученые из Новосибирска разрабатывают новую терапию заболеваний роговицы глаза, которые приводят к слепоте.

Как рассказала офтальмолог Медицинского научного центра Новосибирского госуниверситета Кристина Краснер, заболевания роговицы глаза часто затрагивают молодых людей, при этом донорского материала для проведению трансплантации зачастую не хватает.

В связи с этим сотрудники филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) решили исследовать возможность разработки новой терапии.

Ранее врач перечислила продукты, которые помогают улучшить зрение.

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