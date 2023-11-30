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В России продлили авторизацию на отечественных сайтах через зарубежные сервисы

Госдума продлила до 2025 года авторизацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы

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Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о продлении разрешения регистрации и авторизации на российских сайтах с помощью зарубежных сервисов. Об этом пишет ТАСС.

Разрешение продлили до 1 января 2025 года.

С инициативой запретить регистрироваться на российских сайтах через зарубежную почту выступил член думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Согласно принятому документу, с 1 декабря 2023 года для регистрации на отечественных информационных ресурсах пользователи должны были использовать российские почтовые сервисы, мобильный телефон или авторизацию через портал «Госуслуги».

В начале июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор провел учения по отключению Рунета от международной сети. Депутат отмечал, что это нужно для обеспечения устойчивости российского сегмента интернета. По его словам, «планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет».

Ранее россиянам назвали приложения, которые нельзя устанавливать на смартфон.

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