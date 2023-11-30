Неадекватная россиянка напала на мать с ребенком в лифте и попала на видео

В Ростове-на-Дону мать с ребенком подверглись нападению со стороны неадекватной женщины во время поездки в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал »Ростов главный».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в лифт вместе с матерью и ребенком заходит женщина.

Неадекватная женщина попыталась сбить очки россиянки, а также сняла с ее дочери шапку и бросила ее на пол. После этого агрессорша схватила мать девочки за волосы. Ребенок наблюдал за происходящим со стороны.

«После инцидента позвонила в полицию. По телефону сказали, что нападавшая может получить 15 суток, либо штраф 5000 руб. Мне перезвонили через 3 часа из полиции и предложили проехать к ним», — рассказала пострадавшая.

Сообщается также, что агрессивная 38-летняя женщина на видео уже около трех лет периодически ведет себя неадекватно. Нападавшая по образованию юрист, замужем не была, детей у нее также нет, сообщает Telegram-канал.

Ранее сосед напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки.