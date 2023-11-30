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Под Воронежем женщину на дороге трижды сбили машины

В Воронежской области три машины наехали на женщину-пешехода

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Воронежской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и женщины-пешехода. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге «Лиски-Залужное-Колыбелка-Пухово». По предварительной информации, первым на местную жительницу наехал 29-летний водитель ВАЗ-2115.

После этого ехавшая на машине марки Nissan женщина и мужчина на «Волге» также совершили наезд.

К моменту приезда медиков женщина не реагировала на происходящее.

По факту произошедшего прибывшие на место правоохранители проводят проверку. На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Можайске маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку.

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