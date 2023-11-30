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Ребенок сжег двухэтажный дом под Челябинском

В Челябинской области двухэтажный дом сгорел из-за детской шалости

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МЧС Челябинской области' class="item-image" >
Телеграм-канал МЧС Челябинской области

В поселке Шахты Челябинской области детская шалость стала причиной пожара в двухэтажном коттедже. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС региона.

Двухэтажный частный дом загорелся в поселке Шахты 29 ноября, к моменту прибытия пожарных постройка была полностью охвачена огнем. Возгорание удалось потушить.

По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость, с зажигалкой играл девятилетний мальчик. Пострадавших нет, обстоятельства возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Ранее школьники сожгли склад дверей под Калининградом.

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