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Ленинградская область увеличит поддержку некоммерческих организаций

Губернатор Дрозденко: вложенные в некоммерческий сектор средства дают мощный эффект

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Почти 1,5 млн жителей Ленинградской области получают эффект от реализации проектов некоммерческого сектора, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Мы видим мощный мультипликационный эффект от каждого рубля грантовой поддержки, вложенного в некоммерческий сектор. Расчеты показывают, что косвенными благополучателями от реализации проектов являются почти 1,5 млн жителей», — сказал Дрозденко.

По словам губернатора, гранты получают порядка 200 НКО, в которых трудятся более 3 тыс. человек.

Он добавил, что также в Ленинградской области приняли стратегические направления развития сектора социальных инициатив, разработанные комитетом общественных коммуникаций региона.

«Задача ― перейти от отдельных мер и усилий по поддержке некоммерческого сектора к системному развитию, а также обозначить конкретные цели развития сектора и мероприятия по их достижению», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Она добавила, что помимо увеличения грантов будут увеличиваться также и программы обучения, имущественная поддержка, муниципальная поддержка и налоговые льготы.

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