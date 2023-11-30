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Подростка, напавшего с топором на школу, приговорили к шести годам заключения

В Казахстане подростка приговорили к шести годам колонии за нападение на школу

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В Петропавловске суд огласил приговор подростку, который ворвался в школу с топором. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

Девятиклассник ворвался в петропавловскую школу 13 февраля, он принес топор и нож в рюкзаке, зашел в туалет, надел на лицо маску и выбежал в коридор с топором в руках. Он успел нанести несколько ударов трем ученикам.

Нападавшего задержали учителя и старшеклассники, было возбуждено уголовное дело. 30 ноября суд присяжных вынес обвинительный вердикт.

15-летний подросток признан виновным в покушении, ему назначено наказание в виде шести лет и девяти месяцев, отбывать срок он будет в колонии для несовершеннолетних.

Ранее ученик с ножом напал на школу в Польше и ранил несколько человек.

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