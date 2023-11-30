Диетолог перечислил причины появления хронической усталости

Хроническая усталость может появиться из-за неправильного и несбалансированного питания, рассказал Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, на появление усталости прежде всего влияет поздний ужин, потому что он приводит к перегрузке желудочно-кишечного тракта перед сном. Особенно если на ночь есть мясные или молочные продукты.

«Насыщенные жиры, которых слишком много в них, перевариваются очень долго, повышается уровень сахара и холестерина в крови, что особенно опасно, когда это происходит на ночь. Риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения серьезно возрастает», — отметил Кабанов.

Помимо этого, хроническая усталость может быть вызвана отсутствием физической активности перед сном, продолжил диетолог. Он советует гулять на свежем воздухе, чтобы хорошо спать.

«Третья причина — счастье или удовлетворение жизнью. Очень важно просто быть счастливым. Научитесь получать удовольствие от самых небольших позитивных событий в жизни. Обращайте внимание на красоту природы, интересную беседу, улыбку ребенка, вкусную и полезную еду», — заключил эксперт.

DailyMail до этого сообщал, что трудности в общении, усталость, раздражительность, рассеянность и проблемы со зрением могут сигнализировать о развитии глиобластомы — злокачественной опухоли в головном мозге.

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