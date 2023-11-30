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Россиянин изнасиловал подругу, угрожая ей ножницами

В Магадане пьяный мужчина изнасиловал знакомую, угрожая ей ножницами

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жителя Магадана обвинили в изнасиловании знакомой, в нетрезвом состоянии он набросился на подругу и угрожал ей ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 10 октября в квартире одного из домов по улице Речная в Магадане, 46-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании 25-летней знакомой.

В какой-то момент он схватил ножницы, направил их на девушку, и, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, магаданца задержали, было возбуждено уголовное дело, на время расследования обвиняемого заключили под стражу, дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее на рейсе Анталья — Москва пассажирка устроила дебош и изнасиловала соседа.

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