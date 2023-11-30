Увеличилось число россиян, погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Двое россиян погибли при пожаре в хостеле в казахстанском городе Алма-Ата. Об этом сообщила полиция города, передает ТАСС.

Всего в результате ночного пожара погибли 13 человек. Предварительно, причиной их гибели стало отравление угарным газом. Аким казахстанского города Алма-Ата Ерболат Досаев ранее сообщал об одном погибшем россиянине из Республики Саха.

«Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — 2 и граждане Узбекистана — 2), еще 9 — граждане Республики Казахстан», — сообщили в пресс-служба департамента полиции.

Там добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения.

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