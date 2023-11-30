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Сервис «Госуслуги» в качестве замены паспорта протестируют в 2024 году

«Известия»: сервис «Госуслуги» в качестве замены паспорта протестируют в 2024 г.

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РИА Новости

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин заявил, что проекты по использованию сервиса «Госуслуги» вместо паспорта будут запущены в 2024 году. Об этом сообщает «Известия».

«Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта», — сказал Дубынин.

Отмечается, что в рамках пробы проекта сервис будет доступен как замена паспорту в МФЦ, банках, при покупке железнодорожных и авиабилетов, а также для приобретения определенной категории товаров.

Ранее сообщалось, что в России преждевременно упрощать продажу алкоголя и табака и отказываться от требования предъявить паспорт. Биометрическая система, которая начнет работать в будущем году и по планам заменит паспорт, должна сначала пройти «обкатку».

До этого сообщалось, что по планам после внедрения системы купить товары можно будет, сделав селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и имея подтвержденную учетную запись на государственном портале. Отмечается, что значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица.

Ранее в Госдуме призвали обязать мигрантов сдавать биометрию при въезде в Россию, чтобы в дальнейшем отслеживать приезжих, которых выселили из страны без права возврата за какие-либо нарушения.

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