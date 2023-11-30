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В Крыму без света остаются 9,3 тысячи человек

В МЧС сообщили, что в Крыму без света остаются 9,3 тысячи человек

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Макс Ветров/РИА Новости

Министр ЧС в республике Крым Сергей Садаклиев заявил, что порядка 9,3 тысячи человек находятся на полуострове без света из-за шторма. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас к вечеру среды без электроэнергии остается порядка 9 тысяч 300 человек», — заявил Садаклиев.

По его словам, энергетики смогли подать электроэнергию более чем 41 тысяче человек.

Ранее сообщалось, что проезд машин по Крымскому мосту открыли спустя примерно час после перекрытия движения. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли вечером 29 ноября. Сообщение об этом разместили на канале в 18:10 мск.

До этого Садаклиев заявил, что около 45 тысяч человек остаются в Крыму без света после циклона. По его словам, до сих пор шесть котельных не получают электроэнергию и, соответственно, не выдают тепло. Кроме того, без водоснабжения остаются 61 населенный пункт Крыма. Министр также указал, что по всему Крыму нужно убрать более тысячи упавших деревьев. Кроме того, продолжается откачка воды из порядка 100 домов, подтопленных морской и дождевой водой в прибрежной зоне Евпатории и находящемся рядом селе Прибрежное.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о темпах восстановления Севастополя после циклона.

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