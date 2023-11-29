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В Германии арестовали 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта

Bild: в ФРГ арестовали российского подростка по подозрению в подготовке теракта

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РИА «Новости»

Полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения и 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне. Об этом сообщало немецкое издание Bild.

По информации газеты, 28 ноября следователи обыскали детские комнаты подозреваемых в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург и взяли под стражу двух подростков-исламистов.

Уточняется, что 15-летний Эдрис Д. из города Буршайд призывал на видео в Telegram-канале к священной войне против Запада, а также говорил о планах совершить атаку 1 декабря.

Следствие установило, что подозреваемый тесно общался с гражданином РФ Расулом М. из города Витшток, который известен властям как сторонник группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Уточняется, что Расул М. собирался приехать к Эдрису Д. для осуществления теракта.

По данным Bild, местом назначения должна была стать рождественская ярмарка или синагога в Кёльне. Для теракта подозреваемые планировали использовать самодельные зажигательные смеси или небольшой грузовик.

До этого сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего РФ.

Ранее российский гимназист получил шесть лет за попытку поджечь военкомат.

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