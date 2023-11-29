В Германии арестовали 16-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта

Полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения и 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне. Об этом сообщало немецкое издание Bild.

По информации газеты, 28 ноября следователи обыскали детские комнаты подозреваемых в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург и взяли под стражу двух подростков-исламистов.

Уточняется, что 15-летний Эдрис Д. из города Буршайд призывал на видео в Telegram-канале к священной войне против Запада, а также говорил о планах совершить атаку 1 декабря.

Следствие установило, что подозреваемый тесно общался с гражданином РФ Расулом М. из города Витшток, который известен властям как сторонник группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Уточняется, что Расул М. собирался приехать к Эдрису Д. для осуществления теракта.

По данным Bild, местом назначения должна была стать рождественская ярмарка или синагога в Кёльне. Для теракта подозреваемые планировали использовать самодельные зажигательные смеси или небольшой грузовик.

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