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Психолог назвала заблуждения, с которыми сталкиваются люди после развода

Психолог Девятка: люди после развода могут осознать, что не пользуются спросом

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Люди после развода часто понимают, что перестали вызывать интерес у противоположного пола, как это было до брака. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Анна Девятка.

Помимо этого, по словам эксперта, такие люди могут потерять уверенность в том, что они могут самостоятельно зарабатывать.

«Например, некоторые женщины обнаруживают, что они уйдут от мужа, и им придется самим себя обеспечивать. <...> Или мужчина, например, говорит, что я сейчас разведусь и найду себе десять таких же, как ты. Разводится, например, и обнаруживает, что спрос на него не такой уж и большой, как десять лет назад, что нормальную женщину найти не так просто, потому мы взрослеем, и конкуренция за нормальных мужчин и женщин, которые следят за собой, которые интересные, возрастает», — отметила Девятка.

Психолог, специалист по межличностным отношениям Инна Рейнер до этого говорила, что многие мужчины боятся вступать в брак, иногда этот страх может привести к тому, что они решают навсегда остаться холостым. По ее словам, больше всего мужчин в браке пугает скука и отсутствие новых ярких впечатлений в жизни, а также потеря контроля и свободы. Помимо этого, на появление такого страха может повлиять негативный пример родителей, отметила психолог.

Ранее психолог Лабковский рассказал, какие правила сделают брак счастливым.

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