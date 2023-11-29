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Два российских майора заставили судимого мужчину признаться в несуществующей краже

ФСБ поймала майоров, заставивших уголовника признаться в несуществующей краже

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ФСБ/РИА «Новости»

В Ульяновской области по подозрению в превышении должностных полномочий ФСБ задержала двух майоров полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, два майора полиции решили повысить раскрываемость преступлений и придумали историю о якобы пропавшей банковской карте. За помощью они обратились к мужчине, проживающем в селе Сурском — он написал заявление о несуществующей краже.

После этого майоры обратились к ранее неоднократно судимому уголовнику с просьбой сыграть роль вора. На якобы украденную банковскую карту полицейские положили 200 рублей и отправили подставного похитителя с ней в магазин. Позже они отчитались о проведенной оперативной работе и провели задержание подозреваемого.

Однако об обмане майоров узнали сотрудники ФСБ и 28 ноября в отношении полицейских возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее в Выборге задержали начальника полиции по подозрению во взятках на миллионы рублей.

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