Эксперт раскрыл состав противогололедных реагентов

Самый распространенный вид противогололедных реагентов — это сухая смесь песка и технической соли, ей обычно посыпают тротуары. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель регионального центра Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур. Автодороги, по его словам, часто обрабатывают жидкой соляной смесью.

«Посыпают не просто иногда смесью песка с солью, а, допустим, гуляя по парку, вы могли видеть маленькие частички гравия. Эту крошку тоже добавляют, и она является довольно серьезным противоскользящим средством», — рассказал Мамчур.

Он также раскрыл, как коммунальные службы готовятся к обработке дорог. По его словам, внимательно отслеживается прогноз погоды. Если в населенном пункте наблюдается потепление, но уже через несколько дней столбики термометров опустятся, территории заранее посыпаются реагентами, чтобы избежать замерзания ранее растаявшего снега.

Эксперт предупредил, что реагенты могут оказывать негативное влияние на кожаную обувь, лапы животных и металлические детали автомобилей. Чтобы избежать неприятных последствий он посоветовал после каждой прогулки мыть конечности питомцев, протирать ботинки, а машину чаще отвозить на мойку.

Опрос kp.ru до этого показал, что большинство (63%) россиян выступили за отказ от использования особых средств для борьбы с заснеженными дорогами. В исследовании приняли участие 5,6 тыс. человек. По их мнению, увеличенное количество техники и дворников поможет справиться с проблемой, если они будут вовремя выходить в снегопад.

Еще 21% опрошенных считают, что заснеженные дороги нужно посыпать песком. Они полагают, что такой вариант менее вреден и не будет оказывать негативного воздействия на обувь, транспорт и животных.

Ранее сообщалось, что в Москве начался сезон применения противогололедных реагентов.