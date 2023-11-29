В Москве мужчине ампутировали половой орган после шутки возлюбленной

Ссора с женой закончилась для жителя Москвы операцией. Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел во время застолья супругов. После употребления спиртных напитков жена упрекнула возлюбленного в том, что он ей не верен. В результате россиянка одела на него «пояс верности» и выкинула ключи.

Спустя некоторое время половой орган мужчины стал опухать и в итоге стал фиолетовым. Любимая не смогла найти ключи от игрушки, поэтому вместе с мужем отправилась в больницу.

Врачи оперативно осмотрели мужчину и заявили, что ему необходимо ампутировать половой орган и мошонку.

Операция длилась несколько часов. На данный момент мужчине ничего не угрожает.

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