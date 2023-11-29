В Ростовской области сбили украинский беспилотник

Над территорией Ростовской области была пресечена попытка атаки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

»<…> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, дрон самолетного типа собирался нанести удар по объектам на российской территории. Но дежурные силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области.

Два дня назад Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника также над этим регионом.

27 ноября в Рязанской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что атаку предотвратили системы противовоздушной обороны (ПВО), они сбили дрон.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе региона ликвидировали беспилотный летательный аппарат.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.