Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 млн рублей

В Курске женщину приговорили к пяти годам за хищение у волонтеров 1,5 млн рублей

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам лишения свободы Татьяну Кметь за хищение более 1,5 млн рублей, собранных волонтерскими движениями «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Уточняется, что женщина отправится в колонию общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Согласно материалам дела, Кметь предложила свою помощь волонтерам, оказывающим гуманитарную поддержку военнослужащим Вооруженных сил России и мирным жителям в зоне специальной военной операции (СВО). Она убедила активистов, что у нее есть возможность купить необходимые бойцам товары по низким ценам. Собранные средства волонтеры отправили на указанные женщиной банковские счета для закупки гуманитарной помощи.

До этого сообщалось, что директора школы-интерната Дербентский кадетский корпус Аммая Шахбанова задержали по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. По данным СК, Шахбанов с октября 2022 по сентябрь 2023 года получил от родителей учащихся более 4,1 млн рублей за обучение. Данные средства должны были поступить в бюджет Дербента, однако практически все он присвоил себе.

Ранее в Петербурге соседи по лестничной площадке украли у женщины миллион.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий