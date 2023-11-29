Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 млн рублей

Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам лишения свободы Татьяну Кметь за хищение более 1,5 млн рублей, собранных волонтерскими движениями «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Уточняется, что женщина отправится в колонию общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Согласно материалам дела, Кметь предложила свою помощь волонтерам, оказывающим гуманитарную поддержку военнослужащим Вооруженных сил России и мирным жителям в зоне специальной военной операции (СВО). Она убедила активистов, что у нее есть возможность купить необходимые бойцам товары по низким ценам. Собранные средства волонтеры отправили на указанные женщиной банковские счета для закупки гуманитарной помощи.

До этого сообщалось, что директора школы-интерната Дербентский кадетский корпус Аммая Шахбанова задержали по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. По данным СК, Шахбанов с октября 2022 по сентябрь 2023 года получил от родителей учащихся более 4,1 млн рублей за обучение. Данные средства должны были поступить в бюджет Дербента, однако практически все он присвоил себе.

Ранее в Петербурге соседи по лестничной площадке украли у женщины миллион.