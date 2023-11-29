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Осужденного за шпионаж Пола Уилана избили в тюрьме

«Интерфакс»: осужденного за шпионаж американца Уилана избили в колонии

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Американец Пол Уилан, который в данный момент отбывает наказание за шпионаж в мордовской колонии, ввязался в драку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в УФСИН по республике Мордовия.

По данным издания, Уилан вступил в конфликт с неким заключенным из Турции, который ударил американца на почве политических разногласий. Драку быстро разняли сотрудники колонии, которые доставили обоих заключенных в медицинскую часть, где у Уилана обнаружили ссадину под глазом.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает.

В октября 2023-го сообщалось, что США сделали России «серьезное предложение» по поводу освобождения Уилана, однако РФ якобы на него не ответила.

23 ноября президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация не прекращает предпринимать усилия с целью возвращения в США из России арестованного журналиста WSJ Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана.

Ранее обвиняемому в шпионаже американскому журналисту Гершковичу продлили арест.

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