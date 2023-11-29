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В Омске трое детей пострадали во время сильного пожара в доме

В Омске младенец и его братья попали в больницу после пожара в доме

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СУ СК России по Омской области' class="item-image" >
Телеграм-канал СУ СК России по Омской области

В Омске семья попала в больницу после пожара из-за детских игр со спичками. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице 6-й километр обводного пути. По предварительной информации, причиной стали игры младших членов семьи со спичками. В этот момент мать была дома, но отвлеклась. На кадрах с места инцидента заметно, что комната полностью сгорела.

В результате члены семьи успели выбежать из дома. В больницу попали мальчики четырех и трех лет, а также семимесячный младенец и сама мать.

«Все пострадавшие с ожогами верхних дыхательных путей от горячего воздуха доставлены в больницу, их состояние в настоящее время удовлетворительное», – сообщается в публикации.

В СК напомнили о том, что родителям нужно убирать спички и другие опасные предметы в недоступное для детей место.

Ранее в Уфе две девушки попали в больницу после прыжка со второго этажа из-за пожара.

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