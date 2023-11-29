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В Петербурге двух следователей задержали за взятку в размере восемь млн рублей

В Петербурге задержали следователей МВД по делу о взятке в восемь млн рублей

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Петербурге сотрудники СК РФ задержали следователей ГУ МВД региона по подозрению во взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по региону.

На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантами стали начальник пятого отдела следовательной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователь отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях экономической направленности.

По версии правоохранителей, в ноябре фигуранты потребовали взятку в размере восьми миллионов рублей у местной жительницы. На тот момент женщина проходила свидетельницей по делу об особо крупной растрате. Отказаться россиянка не могла, так как ей грозили уголовной ответственностью.

Для получения взятки подозреваемые привлекли знакомых, которые выступили посредниками. В результате им передали муляж денег и задержали. Затем правоохранители нашли подозреваемых.

Ранее новосибирского экс-сенатора приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о взятках.

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