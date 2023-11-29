Сомнолог объяснил, чем лунатизм отличается от сонного паралича

Когда человек спит, его мозг работает, а сознание отключается. Если же вдруг просыпается способность управлять телом и происходит частичное пробуждение при спящем сознании, то это лунатизм, объяснил сомнолог Павел Кудинов. Противоположное ему состояние называется сонный паралич. Предотвратить эти проблемы можно с помощью успокаивающих средств, рассказал он Общественной Службе Новостей.

При сонном параличе сознание просыпается, а способность управлять телом – нет. В этом случае человек просыпается уже через пару секунд, но ему кажется, что это состояние длится очень долго. Он чувствует страх, так как понимает, что проснулся, но не может пошевелиться.

При лунатизме просыпается способность управлять телом просыпается, а сознание спит. Человек может ходить по квартире, но выполнять какие-то сложные действия не может. Причиной этого могут быть эмоциональное потрясение и стресс, у детей и подростков – пубертатный период, половое созревание.

«То есть сесть за руль и управлять автомобилем не получится. Он может одеться, пройтись по квартире, открывать, закрывать двери, то есть совершать какие-то привычные механические действия, для выполнения которых сознание особенно сильно и не нужно», — объяснил специалист.

Чтобы предотвратить приступы лунатизме нужно принимать успокаивающие средства и витамины группы В, среди которых магний, считает Кудинов. Однако «хронический лунатизм» вылечить сложнее, поэтому лучше всего обустроить квартиру так, чтобы человек при ходьбе во сне не поранился, заключил Кудинов.

Напомним, также сомнолог рассказал, как справиться с хроническим недосыпом, который грозит снижением памяти, внимания, скорости реакции и работоспособности.

Блогер Ида Галич ранее пожаловалась, что страдает сонным параличом.