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В Индии спасли рабочих из частично обрушившегося туннеля

Спасатели в Нью-Дели освободили всех рабочих из частично обрушившегося туннеля

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Всех рабочих успешно освободили из частично обрушившегося туннеля на севере Индии в штате Уттаракханд. Об этом сообщает агентство Ani.

«41 застрявший рабочий успешно спасены из туннеля Силкьяра», — говорится в сообщении.

Туннель на севере Индии частично обрушился 12 ноября. На протяжении 17 дней в нем находился 41 строитель. Все это время спасатели поддерживали связь и передавали рабочим еду, воду и кислород через специальную трубу в осыпавшемся грунте.

Спасательный работы были осложнены наличием обломков и риском дальнейшего обрушения.

До этого в администрации Астрахани заявили, что не будут восстанавливать частично обрушившийся дом. Спецкомиссия приняла решение о сносе строения. Конструкции обрушившихся третьего и четвертого подъездов находятся в аварийном техническом состоянии, есть потенциальный риск дальнейшего разрушения.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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