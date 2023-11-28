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Стало известно, сколько человек находится в заложниках у ХАМАС

Посол Израиля: в заложниках у ХАМАС остается около 170 человек

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Израильский посол в Индии Наор Гилон заявил, что около 170 человек остается в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом он заявил агентству ANI.

«Осталось около 170 заложников. У нас две цели: первая — ликвидировать возможности ХАМАС, и другая — освободить заложников… Мы работаем над обеими целями», — заявил он.

Дипломат отметил, что точное число заложников пока назвать трудно.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее в США сравнили войну на Ближнем Востоке с борьбой добра со злом.

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