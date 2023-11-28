В ГУР минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил отравление супруги руководителя ведомства Кирилла Буданова Марианны. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» («Суспильне»).

«Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Это «Суспильному» подтвердил спикер ГУР (Андрей) Юсов», — сказано в сообщении телеканала.

Как отмечается, источники телеканала не смогли подтвердить информацию о том, что в результате отравления также пострадали несколько сотрудников ГУР минобороны Украины.

28 ноября украинские СМИ сообщили, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами.

По их данным, ее могли отравить через еду. Когда это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Кроме нее, отравление выявили еще у ряда разведчиков. Ведется расследование произошедшего.

По информации издания Kyiv Post, сейчас Марианна Буданова проходит лечение в больнице. Ей уже лучше.

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