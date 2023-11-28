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Путин анонсировал новые меры для поддержки семей с детьми

Путин заявил о необходимости новых мер для улучшения жизни семей с детьми

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В России в области поддержки семей с детьми многое еще предстоит сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступлении по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Согласен, что нам еще очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни <…> семей <…>», — сказал глава государства.

По его словам, это касается не только многодетных, но и «вообще семей с детьми». Путин подчеркнул, что государство «постоянно уделяет» этому вопросу внимание.

До этого президент заявил, что поддержка материнства и детства — одни из главных приоритетов в сегодняшней России. Он также подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни семей в России также в числе ключевых приоритетов.

В середине ноября глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина также отметила, что семьеведение как отдельный предмет может появиться в 2024 году в рамках школьной программы.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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