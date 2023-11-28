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Путин высказался о преодолении демографических вызовов в РФ

Путин: преодолеть демографические вызовы в России нельзя только с помощью денег

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), высказался о преодолении демографических вызовов в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Российская Федерация, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот и отдельных программ.

«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все», — продолжил он.

Он отметил, что жизненные ориентиры человека «гораздо важнее».

«В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», — добавил российский лидер.

22 августа Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. На это он обратил внимание в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы государства, необходимы дополнительные меры в демографической сфере.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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