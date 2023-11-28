Врач рассказала, чем грозит чрезмерное потребление мандаринов

Мандарины нужно употреблять в ограниченном количестве, потому что они могут спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-аллерголог Галина Котова.

По ее словам, в ряде случаев у человека, который съест слишком много мандаринов или других цитрусовых, могут возникнуть отеки, крапивница, затрудненное дыхание или анафилактический шок.

«При избыточном употреблении цитрусовых возникает крапивница. Она может быть локализованной, когда несколько высыпаний в виде волдырей, сопровождается зудом, покраснением кожи, а может быть генерализованной, то есть эти высыпания не на каком-то локальном определенном участке кожи возникают, а по всему телу и даже волосистой части головы, иногда сопровождается отеком пальцев, ушных раковин, губ. Это все будет крапивница в сочетании с отеком Квинке», — уточнила врач.

Котова добавила, что установить наличие аллергии на мандарины поможет аллерголог или иммунолог. Если это подтвердится, важно исключить продукт из своего рациона и читать состав других товаров, в которых может содержаться экстракт или аромат мандаринов.

Ученые из университета Тасмании в составе научного коллектива до этого обнаружили, что употребление цитрусовых стабилизирует уровень сахара в крови и снижает риск возникновения осложнений при сахарном диабете второго типа.

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