Патриарх Кирилл рассказал, из чего складывается единство российского народа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора заявил, что единство российского народа складывается трудами, а не «по щучьему велению». Об этом сообщает ТАСС.

«Единство нашего народа <...> вызывает недоумение в первую очередь наших недоброжелателей, потому что не всегда опыт многонациональных государственных образований является столь успешным и столь дающим пример другим, как опыт России. Все складывается не просто так, не <...> по щучьему велению, это все совершается трудами людей», — пояснил патриарх.

Он также отметил «непременно мудрое, патриотическое, открытое к людям руководство» главы государства.

До этого президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора говорил, что укрепление семьи и сбережение народов России — это задача страны на поколения вперед. Он счел это «будущим Русского мира».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».