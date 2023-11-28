Российский чиновник добровольно уйдет в отставку после пьяного ДТП

Глава Березовского района ХМАО добровольно уйдет в отставку. Об этом после пьяного ДТП Павел Артеев рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Уважаемые земляки, я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района», — написал Артеев.

По словам чиновника, своими действиями он поставил под удар репутацию власти. Артеев заявил, что после произошедшего ему сложно выступать в качестве примера для земляков. Свое решение об отставке он назвал закономерным и правильным с точки зрения морали.

Артеев публично признался в пьяном вождении в своих соцсетях. Он рассказал о произошедшем, «чтобы не было слухов и недомолвок», и попросил прощения у жителей района. В комментариях пользователи выступили в поддержку чиновника, посчитав его поступок смелым.

Ранее стало известно, что Артеева лишат водительских прав.