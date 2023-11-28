Риелтор раскрыл, сколько стоит комфорт в съемных квартирах

Каждый пункт, касающийся комфорта в съемной квартире, оценивается в 5-10% от стоимости ее аренды. К ним относятся ремонт, наличие мебели, оборудование и удаленность от станции метро. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

«При хорошем качестве ремонта цена будет на 10 процентов выше, наличие хорошей мебели увеличивает процентную ставку на 5-10 процентов. К такому же можно отнести и вопрос удаленности от метро, если она составляет 5-15 минут, арендная ставка может быть выше на 5-10 процентов», — рассказал Апрелев.

При этом, по его словам, район в данном случае не является основным критерием ценообразования. В одном и том же доме стоимость квартиры может быть разной в зависимости от вышеперечисленного, добавил эксперт.

Экономист Дмитрий Прокофьев до этого рассказал, почему в России растут цены на аренду квартир. По его словам, это напрямую связано с общим удорожанием жизни в стране. У людей растут расходы, поэтому они вынуждены повышать и арендную плату. Косвенно на ситуацию влияет и удорожание ипотеки — часть граждан выбирает аренду вместо покупки жилья в кредит, объяснил эксперт.

До этого стало известно, на сколько в России подорожала аренда квартир.