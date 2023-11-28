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В ретейле резко выросло число вакансий с частичной занятостью перед Новым годом

«Зарплата.ру»: перед Новым годом в ретейле много работы с частичной занятостью

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Александр Гальперин/РИА Новости

В преддверии Нового года в сфере торговли увеличилось количество вакансий с частичной занятостью. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру» сообщает агентство «Прайм».

«По сравнению с прошлым годом работодатели в сфере торговли начали искать в 2,5 раза больше работников для частичной занятости на период новогодних распродаж», — говорится в исследовании.

При этом многие работодатели, судя по опросу, готовы к выплате зарплаты сотрудникам в ежедневном и даже почасовом режиме.

В исследовании, кроме того, отмечается, что в 2,5 раза выросло и количество предложений работы в качестве торговых представителей. Значительный рост числа свободных вакансий отмечается в супермаркетах: продавцов-консультантов требуется в 2,5 раза больше, а комплектовщиков и упаковщиков — в четыре раза.

Приводятся и данные по средней зарплате в некоторых профессиях. Так, доход курьеров за год вырос на 34% и составил около 100 тысяч рублей, грузчиков – вырос на 28%, до 50 тысяч рублей. Чуть больше, 55 тысяч рублей, в среднем получают товароведы, а администраторы торговых залов — около 47 тысяч рублей.

28 ноября стало известно, какие специалисты являются самыми востребованными в России.

Днем ранее россиянам назвали сферы с самым активным ростом зарплат.

Ранее было названо условие получения трех зарплат в декабре.

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