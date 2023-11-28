Пять мирных жителей Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, обстрел осуществлялся из ракетной системы залпового огня (РСЗО). По информации СЦКК Донецкой народной республики (ДНР), всего было пять прилетов.

В результате в микрорайоне «Азотный» ранения получили мужчины 1970, 1953, 1999, 2000 г.р. и женщина 1956 г.р. Также было повреждено здание детского сада и многочисленные жилые дома, сообщил Мирошник.

До этого Родион Мирошник заявил, что ВСУ преследуют мирных жителей, используя беспилотные летательные аппараты для сброса боеприпасов. Дипломат отметил, что за одну неделю ВСУ применили дроны для ударов по около 20 мирным жителям в Донецкой народной республике, а также в Курской и Белгородской областях.

В ночь на 26 ноября ВСУ обстреляли Макеевку тремя ракетами из систем залпового огня.

Ранее Белгородский губернатор впервые за полгода заявил об отсутствии обстрелов за сутки.