Психолог рассказал о способах не стать жертвой одиночества

Одиночество опасно для здоровья человека – оно грозит появлением депрессии, стрессом и сопутствующими ему заболеваниями. Чтобы не стать жертвой одиночества, нужно пересмотреть отношение к людям и сделать над собой усилие и окружить себя знакомыми, друзьями, считает психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский.

«Надо стараться делать усилие над собой, чтобы людям с тобой было хорошо, чтобы было комфортно. Надо поставить себя в положение человека, к которому всегда будут обращаться за помощью», — посоветовал эксперт в беседе с НСН.

Одиночество он назвал «отраженным светом», подчеркнув, что оно является итогом отношения к людям. При этом при отказе от общения с людьми можно впасть в депрессию, подчеркнул психолог.

«В депрессию человек чаще уходит именно тогда, когда он сидит на месте и ждет, кто же обратит на меня внимание, кто заинтересуется моим богатым внутренним миром», — считает он.

Одиночество сопровождается стрессом и многими психосоматическими заболеваниями, заключил Колмановский.

Психологи ранее сообщили, что к одиночеству часто приводят детские триггеры, из-за которых во взрослом возрасте появляются проблемы с самооценкой.

Врачи предупреждают, что одиночество чревато появлением чувства изоляции и развитием депрессии.