Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказал о способах не стать жертвой одиночества

Психолог Колмановский: чтобы избежать одиночества, нужно сделать над собой усилие

close
100%
Global Look Press

Одиночество опасно для здоровья человека – оно грозит появлением депрессии, стрессом и сопутствующими ему заболеваниями. Чтобы не стать жертвой одиночества, нужно пересмотреть отношение к людям и сделать над собой усилие и окружить себя знакомыми, друзьями, считает психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский.

«Надо стараться делать усилие над собой, чтобы людям с тобой было хорошо, чтобы было комфортно. Надо поставить себя в положение человека, к которому всегда будут обращаться за помощью», — посоветовал эксперт в беседе с НСН.

Одиночество он назвал «отраженным светом», подчеркнув, что оно является итогом отношения к людям. При этом при отказе от общения с людьми можно впасть в депрессию, подчеркнул психолог.

«В депрессию человек чаще уходит именно тогда, когда он сидит на месте и ждет, кто же обратит на меня внимание, кто заинтересуется моим богатым внутренним миром», — считает он.

Одиночество сопровождается стрессом и многими психосоматическими заболеваниями, заключил Колмановский.

Психологи ранее сообщили, что к одиночеству часто приводят детские триггеры, из-за которых во взрослом возрасте появляются проблемы с самооценкой.

Врачи предупреждают, что одиночество чревато появлением чувства изоляции и развитием депрессии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий