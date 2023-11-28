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Москвичам предсказали самую холодную ночь на неделе

Синоптик Ильин: ночь на 29 ноября станет самой холодной на неделе

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Depositphotos

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что ночь со вторника на среду, 29 ноября, может стать для москвичей самой холодной на неделе. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

По словам Ильина, температура в ночное время может опуститься до -11... -13°С. На протяжении всей недели столбик термометра будет показывать -6... -11°С. В четверг, 30 ноября, возможно кратковременное потепление. Вместе с ним в столицу вернутся сильные снегопады. Также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что 29 и 30 ноября на юге европейской территории России ожидается неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром до 20-25 метров в секунду.

Непогода снова может затронуть Крым и Черноморское побережье Кавказа.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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