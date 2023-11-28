Украинские СМИ сообщили, что жена Буданова своевременно обратилась к врачу с отравлением

Супруга начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианна Буданова, которую, как заявляют журналисты, отравили тяжелыми металлами, рисковала столкнуться с более серьезными последствиями отравления, если бы обратилась к врачу несвоевременно. Об этом сообщает газета Kyiv Post, ссылаясь на источник.

«Через неделю последствия были бы более тяжелыми», — сказал источник.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что отравить тяжелыми металлами могли не только Марианну Буданову, но и ряд разведчиков.

О том, что жена Кирилла Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами, украинские средства массовой информации сообщили 28 ноября. Источники журналистов рассказали, что обнаруженные у женщины вещества не используют ни в быту, ни в военном деле, поэтому их наличие может говорить о целенаправленной попытке отравления.

Издания утверждают, что расследование инцидента уже проводится, но официальных комментариев со стороны украинских властей не поступало. Параллельно Буданова завершает курс лечения.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.