Угонщик не смог завести чужую машину и похитил ее, установив аккумулятор от своей

В Южно-Сахалинске задержали мужчину, который угнал машину той же марки, что и у него. Об этом сообщает полиция Сахалинской области.

О припаркованном на улице автомобиле, длительное время не использовавшемся, 33-летний местный житель узнал от своего знакомого. Тот уточнил, что машина имеет ту же марку, что и у фигуранта, а затем предложил ему проехать посмотреть на транспорт.

Подозреваемый приехал на указанное место на своей машине, осмотрел чужую иномарку и решил ее украсть и распродать на запчасти. Однако завести чужой автомобиль он не смог и тогда решил установить на него аккумулятор от своей машины.

После этого угонщик все же смог запустить мотор, а затем доехал на автомобиле до Железнодорожной улицы, где оставил ее и забрал оттуда салонную печку, магнитофон и спидометр. Общий ущерб составил 100 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале юноша не смог угнать автомобиль из-за заглохшего через метр пути двигателя.