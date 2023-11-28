Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Угонщик не смог завести чужую машину и похитил ее, установив аккумулятор от своей

На Сахалине мужчина угнал машину, установив на нее аккумулятор от своей

close
100%
Depositphotos

В Южно-Сахалинске задержали мужчину, который угнал машину той же марки, что и у него. Об этом сообщает полиция Сахалинской области.

О припаркованном на улице автомобиле, длительное время не использовавшемся, 33-летний местный житель узнал от своего знакомого. Тот уточнил, что машина имеет ту же марку, что и у фигуранта, а затем предложил ему проехать посмотреть на транспорт.

Подозреваемый приехал на указанное место на своей машине, осмотрел чужую иномарку и решил ее украсть и распродать на запчасти. Однако завести чужой автомобиль он не смог и тогда решил установить на него аккумулятор от своей машины.

После этого угонщик все же смог запустить мотор, а затем доехал на автомобиле до Железнодорожной улицы, где оставил ее и забрал оттуда салонную печку, магнитофон и спидометр. Общий ущерб составил 100 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале юноша не смог угнать автомобиль из-за заглохшего через метр пути двигателя.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий