Пассажир рейса Новосибирск — Владивосток устроил дебош в самолете

Пассажир выпил алкоголь в бизнес-классе и устроил дебош на рейсе Новосибирск — Владивосток. Об этом сообщает транспортная полиция по Дальневосточному Федеральному округу.

«Сотрудниками транспортной полиции установлено, что 42-летний сибиряк следовал во Владивосток, чтобы отдохнуть. Находясь на борту воздушного судна, он употреблял алкогольные напитки в бизнес-классе, после чего решил покурить табачные изделия в туалетной комнате самолета», — сообщили в ведомстве.

После этого бортпроводница сделала пассажиру замечание, на которое мужчина резко отреагировал. Произошел словесный конфликт, в ходе которого он употребил нецензурные выражения и этим нарушил общественный порядок, сообщила транспортная полиция.

В отношении агрессивного пассажира составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Теперь сибиряку грозит до 15 суток ареста.

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