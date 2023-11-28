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Пассажир рейса Новосибирск — Владивосток устроил дебош в самолете

На рейсе Новосибирск — Владивосток пьяный сибиряк устроил дебош

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Depositphotos

Пассажир выпил алкоголь в бизнес-классе и устроил дебош на рейсе НовосибирскВладивосток. Об этом сообщает транспортная полиция по Дальневосточному Федеральному округу.

«Сотрудниками транспортной полиции установлено, что 42-летний сибиряк следовал во Владивосток, чтобы отдохнуть. Находясь на борту воздушного судна, он употреблял алкогольные напитки в бизнес-классе, после чего решил покурить табачные изделия в туалетной комнате самолета», — сообщили в ведомстве.

После этого бортпроводница сделала пассажиру замечание, на которое мужчина резко отреагировал. Произошел словесный конфликт, в ходе которого он употребил нецензурные выражения и этим нарушил общественный порядок, сообщила транспортная полиция.

В отношении агрессивного пассажира составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Теперь сибиряку грозит до 15 суток ареста.

Ранее пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.

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