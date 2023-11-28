Иностранец выплатит два миллиона рублей за то, что прикурил от Вечного огня

В Кургане суд вынес приговор иностранцу, который прикурил сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в марте 2023 года. По версии следствия, нетрезвый мужчина подошел к монументу в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и прикурил.

Мужчину обвинили в осквернении символов воинской славы России. Иностранца обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

На данный момент приговор в силу не вступил. Из какой страны мужчина прибыл в Курган и почему выбрал именно этот памятник, не сообщается.

Ранее в Новосибирске мужчина на спор помочился на Вечный огонь.