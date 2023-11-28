Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за шторма на территории 10 муниципальных образований Крыма, еще в трех муниципалитетах установлен режим угрозы ЧС. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Режим ЧС был введен на территории городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.

В городских округах Алушта, Судак и Первомайском районе введен режим угрозы ЧС.

Установление границ зоны ЧС продолжается. Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба, отметил Аксенов.

28 ноября глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что без электроснабжения на юге России, которое было нарушено из-за непогоды, остаются 346 тысяч потребителей, полностью восстановить электроснабжение планируется завтра.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.