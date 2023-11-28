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Россиянам объяснили, почему многозадачность в работе вредна

Бизнесмен Хлынов: многозадачность в работе снижает ее эффективность

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Depositphotos

Многозадачность важна для сотрудников, однако, с точки зрения эффективности она уступает «монозадачности». Об этом RuNews24 рассказал владелец «Торгового дома «Русский чай» Александр Хлынов, комментируя резкий рост спроса работодателей на работников с многозадачностью.

«Есть даже такой опыт у бизнес-тренеров: нужно написать слово многозадачность, а под ним цифры 1,2 и так далее, нумеруя буквы. И если вы пишете слово и одновременно проставляете цифры, то на написание слова у вас уходит примерно 26 секунд. А если вы сразу пишете слово, а потом проставляете цифры, то уходит 12-13 секунд. Это показывает то, что при переключении внимания и смене действий происходит снижение скорости работы», — отметил предприниматель.

Поэтому, по его мнению, многозадачность принесет вред работе, если оценивать ее эффективность. Однако для малого бизнеса такая составляющая в сотрудниках является необходимостью, добавил эксперт. В связи с этим рост спроса на людей с многозадачностью может быть вызван увеличением количества малого бизнеса, заключил Хлынов.

Накануне исследование Robovoice (резидент «Сколково») и HeadHunter показало, что в январе — сентябре 2023 года в российских компаниях втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников — на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее эксперты объяснили резкий рост спроса работодателей на многозадачность.

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