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На юге России без электричества остаются более 340 тысяч человек

Глава Минэнерго: на юге России без электроснабжения остаются 346 тысяч человек

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Unsplash

Без электроснабжения на юге России, которое было нарушено из-за непогоды, остаются 346 тысяч потребителей, полностью восстановить электроснабжение планируется завтра. Об этом заявила глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия-24».

Как рассказал Шульгинов, полностью восстановить электроснабжение удалось в Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области.

Он отметил, что в Крыму без света остаются около 100 тысяч потребителей, в ДНР — 80 тысяч, в ЛНР — 136 тыс. Работы по восстановлению закончат 29 ноября, подчеркнул он.

Кроме того, к концу вторника планируется восстановить электроснабжение у 16 тысяч человек в Запорожской области и 9 тысяч в Херсонской области.

27 ноября сообщалось, что миллион жителей юга России остаются без электричества из-за непогоды.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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