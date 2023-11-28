На юге России без электричества остаются более 340 тысяч человек

Без электроснабжения на юге России, которое было нарушено из-за непогоды, остаются 346 тысяч потребителей, полностью восстановить электроснабжение планируется завтра. Об этом заявила глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия-24».

Как рассказал Шульгинов, полностью восстановить электроснабжение удалось в Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области.

Он отметил, что в Крыму без света остаются около 100 тысяч потребителей, в ДНР — 80 тысяч, в ЛНР — 136 тыс. Работы по восстановлению закончат 29 ноября, подчеркнул он.

Кроме того, к концу вторника планируется восстановить электроснабжение у 16 тысяч человек в Запорожской области и 9 тысяч в Херсонской области.

27 ноября сообщалось, что миллион жителей юга России остаются без электричества из-за непогоды.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.