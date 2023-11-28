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Россиянина обвинили в избиении детей, отец-одиночка издевался над сыном и дочерью

В Красноярске арестован отец, избивавший сына и дочь

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В Красноярске следователи возбудили уголовное дело об истязании в отношении 35-летнего отца-одиночки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По версии следствия, почти год житель Красноярска систематически избивал сына и дочь за малейшую провинность, он бил детей по лицу и телу, руками и бамбуковым прутом, а также нецензурно выражался в их адрес. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка школьников.

Известно, что отец воспитывал детей один, их матери не стало несколько лет назад. В отношении красноярца возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Семья считалась благополучной и не состояла на профилактическом учете в правоохранительных органах.

Ранее на Урале мужчина пытал сожительницу, поджигая ее и прибивая ступни к доске гвоздями.

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