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Вооруженное ограбление ломбарда в Краснодаре попало на видео

В Краснодаре мужчина с ножом ограбил ломбард

В Краснодаре ранее судимый местный житель ограбил ломбард, мужчина угрожал работнику заведения ножом. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Инцидент произошел в ломбарде по улице Тургенева, злоумышленник, вооруженный ножом, угрожал сотруднику заведения. Работник успел нажать «тревожную» кнопку. Преступник, заметив это, выбросил часть похищенного и скрылся.

Прибывший на место наряд полиции сумел оперативно задержать нападавшего, им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, находившийся в федеральном розыске.

Подозреваемый заключен под стражу, налетчику грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее под Владимиром пенсионерка с другом попыталась ограбить банк.

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