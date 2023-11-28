В сектор Газа въехали грузовики с гумпомощью и топливом

Как минимум 200 грузовиков с гуманитарной помощью, четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом прибыли в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом сообщает Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях в соцсети X.

Согласно информации управления, гумподдержка была доставлена в северные и южные районы палестинского анклава. Она включает в себя продовольствие, питьевую воду, предметы первой необходимости и лекарства.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.