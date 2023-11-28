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Вильфанд не стал называть снегопад в Москве «черной метелью»

Вильфанд не назвал снегопад в Москве черной метелью

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что термин «черная метель» используется на Крайнем Севере и не совсем корректно применять его к снегопаду в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я слышал такое выражение только один или два раза, когда находился в экспедициях на Таймыре. В умеренных широтах такого явления не бывает», — отметил Вильфанд.

«Черной метелью» или «черной пургой» называют природное явление, при котором крупные снежные хлопья из-за сильного ветра движутся практически параллельно земной поверхности. В такой буре видимость становится почти нулевой. Этот термин в основном используется жителями северных регионов.

В воскресенье МЧС России предупредило москвичей о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в период с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября. Некоторые синоптики прогнозировали «черную метель» в столице в эти часы. К утру понедельника сугробы в Москве достигли высоты 24 сантиметров.

Тем не менее москвичи спасли трех роботов-доставщиков, застрявших на дороге после масштабного снегопада. Судя по кадрам, некоторые прохожие не смогли пройти мимо буксующего в рыхлом снегу робота-курьера и стали толкать его по снежной каше. В «Яндексе» уточнили, что на видео попал доставщик третьего поколения, который способен сам справиться со снежными заносами, а при необходимости помощь ему может оказать оператор.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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