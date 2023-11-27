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Освобожденные палестинцами 11 заложников выдвинулись из сектора Газа в сторону Израиля

Освобожденные палестинцами 11 заложников направились на израильскую территорию

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Abed Sabah/Reuters

Группа освобожденных палестинцами заложников, состоящая из 11 человек, в настоящее время направляется на израильскую территорию. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные заявили, что Красный Крест уведомил их о том, что 11 освобожденных заложников сейчас движутся на территорию Израиля.

Ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что после окончания перемирия боевые действия в секторе Газа станут интенсивнее и распространятся на всю территорию анклава. Он добавил, что с окончанием перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет по силам палестинского движения ХАМАС удар с помощью ВВС и артиллерии, а затем возобновит продвижение пехоты.

До этого палестинское движение ХАМАС получило список подлежащих освобождению 27 ноября палестинских заключенных. В заявлении движения указано, что в списке значатся три женщины и 30 детей.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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