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Россиянин развратил девочку через соцсети и шантажировал ее мать

В Приморье мужчина, развративший девятилетнюю девочку, получил 12 лет колонии

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Приморском крае 46-летнего жителя поселка Камень-Рыболов признали виновным в развращении ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Летом 2021 года мужчина вступил в переписку в соцсети с девятилетней девочкой из Вологодской области. Он представился полицейским и стал общаться с ребенком на откровенные темы. Несовершеннолетняя удаляла чаты с незнакомцем несколько раз, но тот писал ей снова, угрожая, что у ее матери будут проблемы. В итоге приморец заставил девочку снимать для него откровенные видео и отправлять ему.

Позже злоумышленник нашел в соцсети профиль матери девочки и стал шантажировать ее видео, которые ему прислала ее дочь. Он угрожал отправить ролики в полицию, если женщина не снимет на видео себя без одежды.

Женщина заблокировала преступника и сообщила о нем на телефон доверия Следственного комитета. Позже злоумышленника нашли, задержали. Суд приговорил мужчину к 12 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее в Тюменской области осудили развратившего троих детей 28-летнего мужчину.

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