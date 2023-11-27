Пробки в Петербурге достигли десяти баллов из-за метели

Автовладельцы Санкт-Петербурга встали в 10-балльных пробках из-за сильной метели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 17:30 заторы на городских дорогах достигли девяти баллов, а к 18 часам — десяти.

По словам местных жителей в социальных сетях, центр города парализовало. Так, в городе затруднено движение на Площади Александра Невского, Невском, Каменноостровском и Литейном проспектах, Синопской набережной и Садовой улице.

Как сообщили очевидцы, осложняют дорожную обстановку многочисленные мелкие аварии. Рекордно длинную пробку зафиксировали на внешней стороне КАД от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной, где автомобильный затор достиг 12,1 км.

До этого российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов между Москвой и Петербургом из-за метели. Помимо этого на табло в аэропорту Пулково наблюдаются многочисленные задержки вылетов самолетов.

Также 27 ноября московский департамент транспорта сообщил, что в связи со снежной метелью движение на дорогах столицы стало затруднено, а некоторые грузовики застряли на проезжей части.

Ранее Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в европейской части РФ 27 ноября.